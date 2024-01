La Primavera. Baby viola, solo pari. I ragazzi di Galloppa si fanno rimontare

FIORENTINA

2

MONZA

2

FIORENTINA: Tognetti; Biagetti (73’ Padilla), Comuzzo, Elia; Vigiani, Harder, Gudelevicius (73’ Ievoli), Fortini; Rubino; Caprini, Sene (61’ Braschi). All. Galloppa

MONZA: Mazza; Kassama (82’ Graziano), Brugarello, Bagnaschi, Capolupo; Dell’Acqua (70’ Arpino), Colombo, Lupinetti (62’ Diene); Marras, Antunovic, Fernandes. All. Lupi

Reti: 12’ Harder (F), 19’ Fernandes (M), 46’ Rubino (F), 52’ Antunovic (M).

Arbitro: Cerbasi di Arezzo.

Gol, emozioni ma solo un punto a testa per Fiorentina e Monza Primavera, che nel penultimo turno del girone d’andata hanno pareggiato 2-2 al Viola Park e, sfruttando il ko del Frosinone, hanno allungato a +11 sull’ultimo posto, destinato a essere occupato fino al termine della stagione in modo ormai ineluttabile dai ciociari. Eppure, se c’è una squadra che tra le due si deve rammaricare, è proprio quella di Galloppa che passata in vantaggio due volte (prima al 12’ con un diagonale di Harder e poi in avvio di ripresa grazie a Rubino) si è fatta rimontare in entrambi i casi prima da Fernandes e poi da Antunovic.

Andrea Giannattasio