LA PRIMAVERA. Battuta la Juventus. Decide Baroncelli. In campo Infantino

FiORENTINA

1

JUVENTUS

0

FIORENTINA: Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Infantino (68’ Harder); Sene, Rubino (87’ Vitolo), Caprini (87’ Balbo); Braschi. All. Galloppa.

JUVENTUS: Vinarcik; Montero (85’ Grelaud), Gil, Martinez; Turco, Ngana, Mazur (63’ Owusu), Pagnucco; Florea, Crapisto (63’ Finocchiaro); Pugno (68’ Srdoc). All. Montero.

Arbitro: Calzavara di Varese

Reti: 79’ Baroncelli

Nella gara più importante e più sentita (anche a livello Primavera) è finalmente arrivato il primo successo in campionato della Fiorentina al Viola Park: i baby di Galloppa si sonoimposti per 1-0 sulla Juventus grazie alla rete di testa siglata al 79’ da Baroncelli su assist di Sene che ha sublimato una sfida in cui i padroni di casa sono rimasti in controllo nella prima frazione e hanno messo la freccia nella ripresa. Grazie a questo successo (il 5° nelle ultime 7 gare) Biagetti e compagni sono saliti a quota 25 punti in classifica. Da segnalare 67’ giocati da Infantino, sceso coi più giovani per mettere minuti nelle gambe, e l’esordio del neoacquisto venezuelano Balbo.

Andrea Giannattasio