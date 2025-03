La riscossa del Palla. "Sera super, ci voleva. Ora voglio continuità»

Il primo a congratularsi con la squadra è stato Rocco Commisso, appeso alla tv dall’altra parte dell’oceano. Il presidente gigliato aveva parlato con la squadra anche nel pomeriggio per caricare i gigliati in vista della battaglia col Panathinaikos. E il tecnico della Fiorentina si gode finalmente una serata di festa.

"E’ una notte molto bella per noi. Non so se sarà quella della svolta ma ci serviva - spiega Palladino nel dopo gara -. Voglio ringraziare i tifosi perchè sono stati fantastici e voglio ringraziare i ragazzi perché hanno dato tutto e hanno fatto una grande prestazione. La meritavano una notte così. La Fiorentina deve continuare a crescere e a fare prestazioni del genere, siamo felici". Troppa però la sofferenza nel secondo tempo. "Dopo questa partita penso di aver capito qual è il problema. Non riusciamo ad avere continuità di gioco nei novanta minuti. Devo insistere con i ragazzi perché le qualità le hanno e sono bravi".

Nel dopo gara spazio a diversi giocatori viola, a cominciare da Comuzzo. "Era quello che ci voleva. Abbiamo avuto la mentalità giusta. Non è stato un 2025 facile ma dobbiamo ripartire da qui. Domenica ci sarà la Juventus, sappiamo che avremo la carica dei nostri tifosi. La gara vale tanto: daremo il massimo".

Microfono anche per Mandragora. "Volevamo indirizzare la partita, partendo forte. Abbiamo lavorato dopo Napoli per avere un approccio feroce. La terza finale? E’ un pensiero che abbiamo, per avere un finale diverso". Fagioli ammette le colpe sul rigore. "E’ stata una giocata ingenua da parte mia. Ho causato sofferenza e migliorerò. La Juve? Sarà emozionante, ho tanti amici lì".

Infine Gudmundsson. "Non mi sento ancora al top della forma, ma adesso ci sono vicino. Ho perso una buona fetta di stagione, ma voglio tornare al massimo per la parte finale".

Alessandro Latini