La scelte di Palladino. Riserve, esuberi, bocciati. Da Infantino a Kayode: la squadra 2 vale un tesoro

Più o meno di lusso, ovvio, ma comunque – al momento – destinate a un ruolo di secondo piano nell’assetto titolare in testa a Palladino. Ci sono poi gli esuberi, ovvero quei giocatori che stazionano, lavorano al Viola Park e sognano (ovviamente) un futuro altrove. Li mischi, li metti insieme, li accomodi nel 3-4-2-1 che poi è l’assetto favorito dell’allenatore ed ecco nascere una Fiorentina bis che oltre ad avere una sua ossatura, ha – ed ecco la curiosità – un valore elevato.

La Fiorentina 2 – secondo le quotazioni del sito transfermarkt.com – costerebbe oltre 80 milioni. Milioni così suddivisi: quasi una trentina da accreditare ai giocatori in esubero, il resto, ovviamente, ai panchinari. Fra i quali, sia chiaro, spiccano nomi importanti come quello di Kayode (il titolare della sua corsia è freccia Dodo) e di Beltran, candidato al ruolo di vice di Kean, o addirittura di vice del... vice se, come pare, Palladino sia più convinto nel vedere Kouame come secondo centravanti rispetto all’argentino. La quotazione di Beltran? E’ arrivata dalla Turchia, dove con il mercato ancora aperto, il Galatasaray avrebbe messo sul piatto della Fiorentina, 16 milioni. Risposta negativa.

E gli esuberi? Fa davvero una pessima sensazione vedere che Parisi rischia di essere inserito in questa lista, ma l’arrivo di Gosens, in qualche modo, ha acuito un concetto già piuttosto chiaro dopo le settimane del ritiro estivo. Poi ci sono Christensen e Infantino per i quali sembra oggettivamente complicato trovare una collocazione (Pradè non demorde), ma una decina di milioni in totale potrebbe arrivare se la Fiorentina riuscirà a piazzare quella che nella squadra bis rappresenta l’asse alle spalle della punta centrale, ovvero Barak e Brekalo. Hanno una valutazione di 4,5 milioni a testa, e i turchi del Kasimpasa hanno manifestato l’intenzione di concretizzare la doppia operazione.

Un’ultima occhiata alla difesa della Fiorentina e nel reparto spiccano scelte (al momento) forzate come l’impiego fra i titolari di Biraghi, Pongracic e Quarta. Dunque chi ha un ruolo nella ’seconda squadra’? E’ qui che si trovano Comuzzo, ma soprattutto il neoacquisto Moreno e infine Ranieri. Nel gioco di un’amichevole – ovviamente al Viola Park – fra la Fiorentina titolare e il resto del gruppo a disposizione di Palladino, le formazioni sarebbero fatte.