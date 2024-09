La seduta diretta da Palladino. Anche Kouame è al Viola Park. Le possibili scelte per Bergamo

Anche Christian Kouame è rientrato a Firenze dopo gli impegni con la Costa d’Avorio. Stasera, quando Gudmundsson rimetterà piede al Viola Park, la Fiorentina di Palladino sarà finalmente al completo. Ieri la squadra è tornata in campo a ranghi quasi compatti. Seduta tattica con vista Atalanta. Oggi è in programma un’altra seduta mattutina (alle 10), come del resto sarà la rifinitura in programma domani. La squadra partirà poi nel pomeriggio alla volta di Bergamo. La curiosità riguarda l’eventuale convocazione di Gudmundsson, anche se l’islandese al massimo partirebbe dalla panchina.

Per giocare dal 1’ ci sono almeno due, se non tre, ballottaggi. Ormai sicuro del debutto De Gea, in difesa Quarta e Ranieri viaggiano verso la titolarità, il primo duello è fra Pongracic (con la sua presenza Ranieri scivolerebbe sulla sinistra) e Biraghi. Sicuri Dodo e Gonsens sulle corsie, in mezzo Cataldi e Mandragora in vantaggio su Adli, Bove (rientrato dall’Under 21 solo mercoledì) e Richardson. In attacco meno incognite: alle spalle di Kean si va verso la coppia Sottil-Colpani.

Ale. La.