La sorpresa. I primi 100 anni di Mario, tifosi speciale. Una maglia per festeggiare il suo secolo Ieri la Fiorentina ha celebrato i 100 anni del tifoso Mario consegnandogli una maglia personalizzata. Un'emozione per lui e per i suoi familiari, grandi appassionati del club. La società viola è attenta a questi compleanni speciali.