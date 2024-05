La squadra. Due giorni di riposo poi lo sprint. Nico potrebbe saltare Cagliari

Due giorni pieni di riposo per staccare la spina e ricaricare le batterie in famiglia. Vincenzo Italiano ha regalato il weekend libero alla squadra anche se non è arrivata la vittoria contro il Napoli. Ma in questo momento è fondamentale dosare le energie. La Fiorentina tornerà così a lavorare al Viola Park soltanto domattina in vista della partita di Cagliari ancora da calendarizzare. Il club viola spera di sostenere la trasferta in Sardegna il prima possibile (nella migliore delle ipotesi giovedì, ma le chance maggiori sembrano cadere su venerdì) per potere avere più tempo nella preparazione della finale di Atene.

Per capire che tipo di partita verrà fuori contro gli uomini di Ranieri bisognerà aspettare la sfida che questi ultimi giocheranno oggi (ore 12.30) sul campo del Sassuolo, ma è logico pensare che Italiano possa affidarsi in larga parte alla Fiorentina 2, come è stata ribattezzata nelle ultime settimane. Questo potrebbe voler dire anche risparmiare completamente la trasferta ai calciatori più stanchi e più utilizzati nell’ultimo periodo. Un nome su tutti, Nico Gonzalez. Fondamentale averlo contro l’Olympiakos tirato a lucido e al 100% dal punto di vista fisico. Torneranno sicuramente dal 1’ Kayode, Ranieri, Parisi, probabilmente Duncan e Mandragora. Certa la presenza di Barak, Ikoné e Castrovilli dietro al centravanti. E quella resta una maglia ‘ballerina’ anche per Atene. Belotti non è al meglio, Nzola è in crescita. E poi c’è sempre la carta Koaume da utilizzare, magari, alla Unipol Domus.

Alessandro Latini