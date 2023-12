La squadra e la sfida dell’U-Power Stadium. Duncan ci sarà, Jack recupera. Ma Arthur non è ancora al top

Vigilia di Monza-Fiorentina, una partita importante per i viola che vogliono dare continuità ai risultati dopo la vittoria arrivata contro l’Hellas Verona. Ieri la squadra si è allenata nella tarda mattinata, idem oggi, con la rifinitura in programma alle 11 al Viola Park, poi Italiano e i calciatori si sposteranno a Monza. Proprio la rifinitura di oggi darà alcune risposte sui giocatori a disposizione per la trasferta allo U-Power Stadium. Nel post partita di domenica Italiano aveva parlato di "Arthur e Kouamè al 3%", quindi molto lontani da una condizione ottimale. Entrambi hanno comunque stretto i denti e hanno giocato tutto il secondo tempo. Questi giorni sono stati preziosi per migliorare la loro condizione.

La stessa speranza vale anche per Jack Bonaventura. Il classe 1989 è reduce da un problema ad un tallone dopo una botta ricevuta a Roma 11 giorni fa. Senza Gonzalez, è lui il trascinatore della Fiorentina, motivo per cui un recupero completo di Jack sarebbe davvero prezioso. Infine Sottil e Duncan. Il centrocampista ha smaltito l’influenza che lo ha tenuto fuori dal campo per due partite consecutive. Buoni segnali anche da Sottil, che è uscito dal campo dopo il primo tempo di Fiorentina-Verona per un fastidio muscolare. Il classe 1999 ha smaltito il fastidio in questione ed è recuperato, ha chance di partire titolare. Alessandro Guetta