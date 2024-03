La squadra. Giovedi in campo per gli allenamenti. Senza nazionali

Sono ore molto complesse per tutta la Fiorentina (per la squadra e la società ma anche per la città e i tifosi), ovviamente per la situazione relativa al direttore generale viola Joe Barone, e intanto si avvicina il momento in cui i giocatori dovranno tornare al Viola Park per ricominciare ad allenarsi. Al di là dei 7 calciatori impegnati con le rispettive nazionali infatti, giovedì la squadra tornerà al centro sportivo e lo farà in un clima particolare, profondamente diverso dal solito.

Il prossimo impegno è fissato sabato 30 marzo, quando Biraghi e compagni sfideranno il Milan al Franchi (fischio d’inizio alle 20:45). Oltre una settimana di allenamenti dunque per preparare la sfida con i rossoneri di Stefano Pioli. Una settimana molto complessa, soprattutto dal punto di vista emotivo, dopo quello che è successo domenica a Bergamo e dopo questi giorni estremamente difficili.

Alessandro Guetta