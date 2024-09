La squadra. Grigliata con Rocco al Viola Park. Pongracic e Mandra, niente Empoli

Cementare il gruppo, conoscersi anche fuori dal campo. La Fiorentina ha bisogno di stare insieme. E ieri mister Palladino ha organizzato una grigliata al Viola Park dopo l’allenamento del mattino. Presente tutta la squadra (gli argentini hanno supervisionato la cottura della carne), con dirigenti e staff. Rocco Commisso ha così pranzato con i suoi ragazzi. Con lui anche il dg Ferrari e il ds Pradè.

Tornando al campo, la seduta di ieri ha confermato i forfait di Mandragora e Pongracic. La loro presenza al ‘Castellani’ è a questo punto in fortissimo dubbio. Entrambi hanno accusato un problema muscolare al flessore.

L’idea è quella di non forzare il recupero.

Il resto del gruppo (che oggi e domani si allenerà alle 16.30) sta bene. Palladino sembra orientato a riproporre il 3-4-2-1 di inizio stagione. Davanti a De Gea spazio a Quarta, Comuzzo e Biraghi (in vantaggio su Ranieri). A centrocampo Dodo e Gosens sugli esterni, Bove e Cataldi (c’è anche l’ipotesi Adlì) in mediana con Colpani e Gudmundsson alle spalle di Kean. Gli altri hanno già messo nel mirino i gallesi del The New Saints. Giovedì Palladino potrà ruotare la sua rosa e, al di là di un livello tecnico degli avversari molto basso, in diversi proveranno a sfruttare l’occasione per cambiare le gerarchie. Da Kayode a Parisi, passando per Richardson, Sottil, Ikoné e soprattutto Beltran.

Ale. Lat.