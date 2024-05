La stagione della primavera. I baby viola chiudono con un pareggio

Si è concluso con un rocambolesco 2-2 interno contro la Sampdoria il campionato della Fiorentina Primavera, che nell’ultima giornata disputata al Viola Park è riuscita quantomeno a interrompere una striscia negativa di quattro ko di fila e a chiudere il campionato al 14° posto - salva ma a distanza dalla zona playoff - a quota 37 punti (ben 26 in meno rispetto alla squadra dello scorso anno allenata da Aquilani). Una sfida sulle montagne russe quella che hanno disputato Biagetti e soci, andati sotto alla mezz’ora per un fallo da rigore commesso da Leonardelli su Leonardi, bravo sia a guadagnarsi il penalty che a trasformarlo. La Viola però ci ha creduto e in appena cinque minuti, tra l’82’ e l’87’ è riuscita a ribaltare il punteggio con Presta e Rubino, prima della beffa finale del Doria con Uberti.

Va dunque in archivio una stagione dolce-amara per la formazione di Galloppa, che se in campionato ha stentato, in Coppa Italia si è laureata campione portando a termine un cammino esemplare fatto di sole vittorie. Da rivedere, almeno in Primavera 1, il rendimento al Viola Park: nonostante strutture all’avanguardia, la Fiorentina su diciassette gare è riuscita a vincerne appena tre. Sugli scudi, tra i giocatori che hanno performato nel 2023/24, quattro elementi: i tre classe 2006 Fortini, Caprini e Rubino e il capitano (2004) Biagetti.

Andrea Giannattasio