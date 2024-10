La storia: il figlio dell’ex Roma e i trascorsi in Galles. Delvecchio junior e le sfide ai Saints:: "Valgono la serie C»

C’è stata un’enclave azzurra che per pochi mesi ha rappresentato un angolo di Bel Paese nel cuore del Galles ed è stato il Bangor City, realtà calcistica nell’estremo ovest del Regno Unito che dopo essere stata rilevata dal musicista Domenico Serafino nel 2019 ha iniziato a fare razzia dei più interessanti prospetti italiani per portarli nella seconda lega e affidarli a un campione del mondo come Pedro Pasculli.

Tra questi Nicolas Delvecchio, figlio dell’ex bomber della Roma Marco, oggi all’Orbetello e con un passato a Firenze nel Porta Romana. Un’avventura, quella in Galles, terminata anzitempo per via del Covid: "Lì è tutto diverso rispetto all’Italia" racconta Delvecchio jr, "e mi riferisco non solo al modo di preparare le partite ma anche all’impiantistica".

Si spieghi.

"In Serie B gallese ci sono ristoranti e hotel dentro gli stadi, il manto erboso è curato in modo maniacale e il seguito del pubblico, anche in gare di basso rango, è notevole".

E del livello del calcio che dice?

"In Galles lavorano molto sul fisico. La palestra è l’aspetto che più conta negli allenamenti, unita alla corsa. Lì le squadre vanno davvero a 100 all’ora. Certo, la parte tecnica è tutt’altra cosa…".

In che senso?

"Le italiane sono molto più organizzate. La tattica in Galles è come se non esistesse: le sedute sono improntate solo sul possesso palla".

Questo può valere anche per una formazione più esperta come i New Saints?

"Sicuramente. Loro in Galles sono un po’ come la Juventus in Italia per trofei vinti ma a livello di preparazione la filosofia è la stessa ovunque".

Dovesse paragonare il livello della Welsh Premier League a una categoria italiana quale scomoderebbe?

"Più o meno una buona Serie C. Quindi la Fiorentina non avrà problemi coi New Saints".

Che peraltro lei ha già battuto…

"Sì, era il settembre 2019 ed era una gara di Coppa di Lega. Loro sulla carta erano più forti ma noi mettemmo davvero tutto in campo. E riuscimmo a spuntarla ai rigori". Andrea Giannattasio