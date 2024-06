La trattativa a sorpresa. C’è un jolly per Palladino. Oristanio aspetta Firenze. Ikonè-Nzola: 28 milioni

C’è un giocatore su cui la Fiorentina potrebbe (o forse lo ha già fatto) inserirsi con decisione. Gaetano Pio Oristanio, classe 2002, di ritorno all’Inter dopo il prestito al Cagliari, ha infatti messo in stand by le operazioni che lo vorrebbero prima al Venezia e poi (e soprattutto) al Genoa. Il giocatore, insomma, ha preso tempo e dietro a questo atteggiamento ’attendista’ potrebbe esserci proprio la Fiorentina. Jolly offensivo, può andare a occupare più posizioni nel reparto avanzato di Palladino, ovvero può fare il trequartista, il ’sottopunta’ (stile Beltran nel campionato scorso), ma anche l’attaccante centrale. Oristanio è il giocatore che l’Inter vorrebbe inserire nella trattativa con l’Inter per arrivare al portiere del Genoa, Martinez, ma la Fiorentina c’è.

Questo mentre, a metà della prossima settimana, praticamente subito dopo il nuovo vertice di mercato Ferrari-Pradè-Palladino previsto a margine della presentazione del nuovo allenatore, la Fiorentina cercherà di fissare i tempi di due delle operazioni alle quali il club viola lavora da alcune settimane. La prima riguarda l’ingaggio di Zaniolo. I contatti con il Galatasaray sono sempre più frequenti e la carta Amrabat sembra davvero poter favorire i movimenti della Fiorentina. Si punta a chiudere la doppia operazione a titolo definitivo e con il via libera dei protagonisti (atteso appunto fra qualche giorno) si può correre nella direzione giusta. Quindi Gaetano. Il Napoli aspetta la mossa della Fiorentina per scrivere il prezzo sul cartellino del giocatore. La concorrenza di Parma e Cagliari non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile.

Capitolo uscite. Con i mancati rinnovi di Castrovilli e di Bonaventura, il club andrà ad alleggerirsi di due ingaggi di fascia alta, poi ecco i milioni ’preventivabili’ dalle cessioni di Ikonè e Nzola che potrebbero portare nella casse viola una cifra intorno ai 28 milioni di euro. Ikonè sta valutando il suo sì al trasferimento in Qatar (per 15 milioni). Nzola, prezzo del cartellino 13 milioni, è finito nel mirino del mercato turco (Fenerbache). La prima proposta sarebbe per uno prestito oneroso con riscatto obbligatorio, ma la Fiorentina punta alla cessione a titolo definitivo, immediata. Ci sono margini per arrivare a un accordo in questa direzione.

Discorso portiere. Occhio ai movimenti su Audero della Samp, in caso di addio a Terracciano o a Christensen.