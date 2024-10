L’allenamento e il programma. Subito in campo vista Svizzera. Domani partenza per S. Gallo

Di tempo per godersi il trionfo di Lecce non ce n’è, domani sarà già vigilia di Conference League per la Fiorentina. Ieri i ragazzi di Palladino si sono quindi ritrovati nel pomeriggio al Viola Park e il gruppo è stato naturalmente diviso in due. Defaticante per chi ha giocato al ‘Via del Mare’, seduta più intensa per gli altri, con alcune esercitazioni tattiche intraviste anche dal video diffuso dal club sui propri canali.

Oggi i ragazzi di Palladino torneranno in campo e cominceranno a preparare la trasferta di San Gallo. Mercoledì mattina rifinitura e partenza per la Svizzera. Logico immaginare un ampio turnover. Troveranno spazio quei calciatori che ne hanno avuto meno in campionato. In porta ci sarà Terracciano. Ipotizzabili chance per Kayode, Quarta, Biraghi e Parisi in difesa. Richardson in mediana, Ikoné e Sottil in attacco con Kouame. Sarebbe potuta essere la partita di Beltran, ma le quotazioni del Vichingo sono in ascesa per giocare dal 1’ domenica sera contro la Roma al posto di Gudmundsson.

Alessandro Latini