L’allenatore del Viktoria Plzen. "Rigori? Non ci penso. C’è da finire il lavoro»

L’esperienza non gli manca. Miroslav Koubek si mostra sereno, probabilmente anche rilassato. Sa di aver poco da perdere e tanto da guadagnare. "La forza della Fiorentina è nota, anche se non è nel suo periodo migliore. Noi siamo venuti qui coltivando un sogno grazie al risultato dell’andata che lascia tutto aperto. Sappiamo che i rigori possono essere una possibilità, li abbiamo provati come sempre, ma non ci penso. E sappiamo anche che segnare per primi potrebbe fare la differenza".

L’umore del gruppo è alto dopo aver battuto in campionato lo Slavia Praga. "Una vittoria che ci aiuta, recuperiamo anche due giocatori. Lo ripeto, abbiamo un sogno che è quello di arrivare in fondo al torneo. Detto questo, sappiamo che partita ci aspetta, ma siamo pronti. In patria abbiamo anche tanti sostenitori perché abbiamo migliorato il ranking ceco. Ora c’è da finire il lavoro".

Insieme al tecnico anche il centrocampista Jan Kopic, uno dei due che rientrano dalla squalifica. "La partita sarà come quella dell’andata, con tanto possesso palla della Fiorentina. Noi dovremo essere bravi a ripartire con velocità. Devo dire che ci siamo concentrati molto su Bonaventura. E’ davvero bravo, andrà limitato il più possibile. Oltre a lui Dodo, spero non giochi".

Alessandro Latini