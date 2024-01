L’amato ex tecnico. Prandelli e i tifosi:: "Mi hanno insegnato l’amore per i viola»

"I social? Non li utilizzo, non per paura ma per scelta". Così Cesare Prandelli, intervenuto a firenzedintorni.it, il nuovo portale sulla città da ieri on line. "L’ho sempre considerato un mondo particolare - prosegue l’ex allenatore viola -. Utile per i giovani, ma non per persone che hanno certi valori. Limiti? Vanno messi a tutti. Se un giocatore scende dal pullman con le cuffie significa che lo fa per prepararsi, ma non nello spogliatoio; un luogo sacro". Su come sia cambiato il tifoso viola dice: "Non cambierà mai, rimarrà sempre innamorato della sua squadra. Un amore infinito, Firenze è la vita per i tifosi. All’inizio facevo difficoltà a capire i tifosi viola, poi impari a capire il loro amore per la Fiorentina. Se vanno allenati? Loro hanno allenato me e così sono diventato tifoso viola".