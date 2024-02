L’amichevole della selezione femminile. Italia-Irlanda al Viola Park. E’ la prima di una nazionale

Da lunedì 19 la Nazionale femminile sarà in raduno a Coverciano in vista di due amichevoli, la prima con l’Irlanda al Viola Park e la seconda con l’Inghilterra in Spagna. La gara con l’Irlanda si svolgerà venerdì 23 febbraio alle 18.15. Il Viola Park si appresta quindi ad ospitare per la prima volta la gara di una Nazionale. I biglietti per la partita con l’Irlanda sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. (biglietti da 5 euro, con tagliandi a 1 euro per gli Under 18 e gli Over 65).