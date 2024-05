L’analisi di Italiano. "Obiettivo 8° posto. E adesso la ciliegina»

Carico, forse un pizzico deluso per non aver chiuso il discorso ottavo posto. Vincenzo Italiano appare sincero nel dopo partita. "È chiaro che il pensiero sia già rivolto ad Atene, anche se prima abbiamo l’impegno di Cagliari che dobbiamo far bene. Il pareggio contro il Napoli tiene vivo tutto, quindi dobbiamo cercare di fare ancora punti in questi due turni di campionato. Dopodiché tutto quello che abbiamo lo butteremo in quella finale. L’obiettivo nostro era vincere, per avere la certezza aritmetica di chiudere il discorso ottavo posto. Non ci siamo riusciti e dovremo andare a Cagliari per fare la prestazione. Battaglieremo ma in questo momento il pensiero era per questi tre punti, però non abbiamo preso in pugno la gara e il Napoli ha trovato questo gran gol. Alla fine è venuto fuori un pareggio giusto".

Nzola ancora in gol, proverà in ogni modo a giocarsi le sue chance per Atene. "Sta molto meglio rispetto a qualche partita fa. La scelta è ricaduta su di lui perché Belotti non sta bene. Non si è allenato con il gruppo a parte gli ultimi due allenamenti. Nzola ha fatto una discreta partita, vediamo se il vento continuerà a spingere verso Firenze, qualche segnale c’è. Mi auguro che ancora per quindici giorni ci dia una mano". Inevitabile anche il discorso futuro, con il Napoli fra le candidate allo stesso Italiano. "Non ho sentito le parole del presidente De Laurentiis, però forse voleva dire che nel momento in cui ha contattato la società che gli ha privato di contattarmi ha mollato la presa. Il resto non si sa, ma per me è andata così. Si è comportato da signore, la stima che ho verso di lui è enorme e questo l’ha aumentata. Adesso però, dopo aver perso quelle due finali ed essere arrivato in una terza, l’unico pensiero è rivolto ad Atene. Non penso ad altro. La finale sarà la partita delle partite ma nel frattempo c’è un campionato da salvaguardare".

Alessandro Latini