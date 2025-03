L’analisi di Palladino. "Calciatori provati. Adesso entusiasmo»

Provato, ma anche contento di essere tornato alla vittoria. Raffaele Palladino analizza il successo sul Lecce. "Nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle, anche perché venivamo da un momento di difficoltà dopo le sconfitte con Como e Verona, era importantissimo vincere da squadra. Abbiamo creato tante occasioni e spiace solo per l’1-0 ma era fondamentale vincere. Ringrazio i ragazzi perché hanno dato tutto". Nel pre partita, tra l’altro, il più grande in bocca al lupo era arrivato direttamente da New York da parte di Rocco Commisso.

Palladino porta fuori i suoi da una settimana complicata. "Vi assicuro che i calciatori sono stati davvero male in questi giorni perché hanno vissuto queste critiche esagerate nei loro confronti e questo non li aiuta a scendere in campo. I ragazzi hanno bisogno di un aiuto e di una positività che era venuta un po’ a mancare". Telegramma su Kean. "Spero torni a disposizione già contro il Panathinaikos".

In sala stampa è intervenuto anche Cher Ndour. "E’ stata una settimana diversa dalle altre, abbiamo lavorato benissimo preparando bene la partita: la risposta che abbiamo dato a livello caratteriale è stata importante, abbiamo sofferto tutti insieme".

In campo microfono per i due migliori, Dodo e Gosens. "Era molto importante vincere di carattere, sono molto contento - spiega il brasiliano -. Dobbiamo restare concentrati perché ogni partita è fondamentale per noi. Robin quella palla sul secondo palo me la chiede spesso, devo guardare sempre il suo movimento". Conclude Gosens. "Secondo me è stata una vittoria meritata e molto importante. In questi giorni abbiamo visto un po’ tutto nero perché abbiamo buttato via diverse occasioni ma siamo sempre lì e con questa vittoria facciamo vedere agli altri che ci siamo e che mettiamo pressione".

Alessandro Latini