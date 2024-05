L’arbitro che fece infuriare la Juventus. "Spazzatura al posto del cuore». Dirigerà l’inglese Mike Oliver

"Uno così al posto del cuore ha un bidone d’immondizia". Parole di Gigi Buffon, pronunciate al termine della gara dei quarti di finale di Champions disputata nel 2018 a Madrid.

Dopo aver perso in casa per 3-0, la Juventus riuscì a ribaltare il risultato a Madrid con la doppietta di Mandzukic e un gol di Matuidi. Al 93’, però, il "famigerato" Oliver fischiò un rigore per il Real che si rivelò decisivo ai fini del passaggio del turno. La decisione non piacque a Buffon che fu espulso e che nel post gara criticò aspramente il direttore di gara.