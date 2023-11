L’attacco di Vincenzo. "Chance importante. Tocca ai centravanti»

Cogliere l’occasione che la partita con il Genk rappresenta, per togliere pressione al momento negativo in campionato e per centrare il primo obiettivo stagionale. Vincenzo Italiano alla vigilia ha le idee chiare. "Concentriamoci su questa partita, fondamentale e decisiva. Con una vittoria mettiamo l’ipoteca al passaggio del turno. La chance è troppo importante anche per essere più concreti sotto porta, in coppa dobbiamo confermarci perché abbiamo sempre fatto bene dal punto di vista realizzativo. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo".

Chiaro che l’argomento scivoli subito sulle difficoltà delle punte. Italiano tira il fiato e risponde. "Se parliamo di singoli dobbiamo analizzare tutto. Nzola e Beltran non stanno facendo gol, ok, ma il nostro trequartista ne ha fatti 5, Gonzalez 6. Poi è ovvio che le nostre punte non debbano essere felici, hanno fatto troppo poco per quello che proponiamo. Fino a poco fa però andavano in gol con diversi uomini, adesso ci siamo inceppati. Non credo sia un problema di quello che produciamo in campo. Noi arriviamo sotto porta ma il problema è trovare la scintilla e il guizzo. Fino a poco tempo fa, ripeto, anche se loro non segnavano la squadra andava a mille. Aspettiamo si sblocchino".

Occhio al Genk, però, che all’andata ha messo in difficoltà i viola. "Abbiamo avuto il match point su una ripartenza, Nzola non è riuscito a segnare. Avessimo vinto quella gara, la partita di oggi avrebbe pesato molto meno. Sono organizzati, giocano, ti saltano addosso". Infine qualche pillola sui singoli. "In porta gioca Christensen, Kayode sta bene ed è a disposizione. Non avremo Bonaventura, Mandragora (febbre) e Comuzzo".

Alessandro Latini