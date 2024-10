Le chiavi del centrocampo. Adli, l’esame da regista. Tre indizi per una prova. Ora serve un altro assolo

La missione è chiara: prendersi in modo definitivo le chiavi della Fiorentina. Yacine Adli sta lavorando per questo. E la rincorsa ai compagni sembra ormai conclusa con successo dopo un avvio stentato complice una preparazione estiva tribolata. Ma nella rosa a disposizione di Palladino l’ex Milan è l’unico con un po’ di geometria nei piedi. E lo stesso centrocampista cerca il terzo indizio che faccia la classica prova. Dopo le partite da titolare (entrambe con gol) contro New Saints e Milan nell’aria c’è una maglia dal 1’ anche al ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Durante la sosta ha lavorato sodo, per giocare nel cuore della squadra c’è bisogno di conoscerne le virtù, ma anche i difetti. Insieme a lui la mediana sarà composta da Cataldi e Bove, giocatori giusti per riempire quel centrocampo a cui è richiesto di consegnare il pallone al tridente offensivo.

Yacine sa di avere un’occasione importante. Sogna la nazionale francese ma per conquistarla (vista anche una concorrenza pazzesca) dovrà mettere in campo prestazioni importanti con la Fiorentina. Gli è spesso mancata continuità, Palladino è deciso nel volergliela dare. Dopo Torreira, Amrabat e Arthur la Fiorentina ha trovato il suo nuovo timoniere. Fin qui per lui 223 minuti in campo in tutte le competizioni, due gol e un assist a referto. Ma la sua stagione è iniziata realmente il 3 ottobre in Conference League. Chance europea trasformata immediatamente in qualcosa di più.

La qualità aiuta ma l’atteggiamento di più. Lo ha sottolineato spesso Palladino. E anche lui è uno con le idee chiare. "Io voglio giocare, non importa il sistema di gioco - ha dichiarato nei giorni scorsi -. So cosa fare, voglio vincere qualcosa con la Fiorentina e tutti insieme puntiamo in alto. Spero di dare tanto aiuto alla squadra". Messaggio forte e chiaro di Yacine, il nuovo timoniere viola.

Alessandro Latini