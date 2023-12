Le Feste dei viola. Mina e Cuadrado sotto l’Albero

Giorni di festa per i calciatori viola. Tanti post sui social da parte dei calciatori, che hanno voluto augurare buone feste a tutti i tifosi. Dodò, che non vede l’ora di tornare in campo (e intanto continua a fare progressi nel suo percorso di recupero), ha posato con la moglie Amanda e i due figli, con l’albero di Natale e i regali sullo sfondo. Un bel quadretto di famiglia. Foto di famiglia anche per Martinez Quarta, insieme alla moglie Augustina e ai tre figli. Il figlio maschio, in particolare, con la maglia del River Plate (il difensore argentino è rimasto molto legato alla sua ex squadra). Foto di gruppo anche per Beltran e Arthur, così come per altri giocatori. Natale in compagnia di un connazionale (ed ex viola) per Yerry Mina: il difensore colombiano infatti ha trascorso alcuni giorni insieme a Cuadrado. Giornate speciali per Gaetano Castrovilli, che ha passato il Natale insieme alla moglie Rachele Risaliti e sta vivendo insieme a lei un’attesa ricca di emozioni. Tra poco i due diventeranno genitori per la prima volta. Per Gaetano, inoltre, si avvicina il ritorno in campo, in attesa del futuro.

Alessandro Guetta