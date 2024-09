Le operazioni in uscita. Barak e Brekalo vanno in Turchia

E’ finita, almeno per il momento, l’avventura di Josip Brekalo e Antonin Barak alla Fiorentina. I due si sono accordati con il Kasimpasa, club che disputa la massima divisione turca. Per entrambi, che giovedì sono volati in Turchia per svolgere le visite mediche, si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Quello di Brekalo è fissato intorno a 3 milioni, quello di Barak sarà di 6. La prossima estate il Kasimpasa deciderà il loro futuro. Discorso diverso per Christensen e Sabiri. Per loro sembrano chiuse anche le porte dei mercati esteri. Sabiri, in particolare, dovrebbe rimanere fino a gennaio. Come loro anche Infantino.

Ale. La.