Le scelte dell’allenatore. Mandra-Adli è la mediana. Sottil si rimette a sinistra. Super dubbio per la difesa

La rifinitura non ha portato in dote buone notizie per Raffaele Palladino, che per la gara di questa sera contro la Lazio dovrà rinunciare sia all’ex di turno Cataldi che a Colpani: il centrocampista, nonostante i progressi degli ultimi giorni, non è stato ancora ritenuto pronto nemmeno per sedersi in panchina mentre l’attaccante, al di là del periodo negativo che sta vivendo, è alle prese con i postumi di un problema alla caviglia accusato in settimana. I due forfait per la verità erano nell’aria da tempo e l’allenatore aveva già preso le sue contromisure, visto che l’undici di partenza che oggi proverà a tornare alla vittoria dopo quasi cinquanta giorni di astinenza si annunciava da giorni modificato rispetto a quello visto nelle ultime uscite.

E questo non tanto nell’assetto - il 4-3-2-1 al quale sta pensando l’allenatore non sembra ancora pronto per essere testato - quanto in alcuni interpreti. Le ultime prove hanno lasciato in dote la forte sensazione che ci siano alcuni elementi molto provati ed è per questo che il tecnico ha in mente qualche correttivo. Il ballottaggio tra Pongracic e Comuzzo in difesa sembra essersi risolto a favore del classe 2005 che dunque è pronto a tornare titolare con l’obiettivo di cancellare le ultime performance negative, Accanto a lui, davanti a De Gea, confermato Ranieri con Dodo e Gosens sulle fasce. In mediana la novità è la convocazione del baby Harder (assieme a lui sono stati chiamati altri due gioielli della Primavera come il portiere Leonardelli e la seconda punta Caprini) ma dal 1’ dovrebbe toccare ancora ad Adli e Mandragora comporre il tandem centrale. In attacco, detto dell’ennesima esclusione di Ikoné per questioni di mercato, Folorusho dovrebbe essere dirottato a destra con Gudmundsson e il rientrante Sottil a sostegno di Kean.

Andrea Giannattasio