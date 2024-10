Le statistiche. Vittorie Uefa e gol internazionali. I record alla portata

La partita contro i "New Saints" può passare alla storia per due traguardi alla portata della Fiorentina. Proprio nel giorno in cui la Fiorentina commemorerà sul campo il 98esimo anniversario del primo storico incontro valido per una manifestazione ufficiale disputato dalla squadra viola, anzi, all’epoca biancorossa (Fiorentina-Pisa 3-1 del 3 ottobre 1926), i ragazzi di Palladino possono contribuire a scrivere due cifre importanti in occasione del primo impegno internazionale stagionale.

In caso di successo contro la formazione gallese, come tutti si augurano ovviamente, la Fiorentina centrerà la 100esima vittoria in gare valide per le manifestazioni Uefa, di cui 45 successi derivanti dal periodo 1955-2002 e i restanti 54 dal 2007 ad oggi. Ricordiamo che solo 5 squadre (Juventus, Milan, Inter, Roma e Lazio) vantano un numero superiore di gare vinte in manifestazioni Uefa rispetto ai viola. La maggior parte delle vittorie riportate dalla Fiorentina negli incontri Uefa appartiene al periodo di Della Valle (36), seguito dall’attuale gestione Commisso con 18.

Un altro bel numero tondo che la Fiorentina può raggiungere nel corso della partita di stasera riguarda il numero di reti segnate in tutte le gare valide per le manifestazioni internazionali ufficiali (quindi non solo Uefa). Dal gol segnato da Comini a Budapest nel lontano 16 giugno 1935 contro l’Ujpest in Coppa Mitropa, infatti, la Fiorentina ha totalizzato ben 499 realizzazioni in 312 partite. Questo significa che il prossimo marcatore gigliato in Conference League passerà alla storia per aver realizzato il 500esimo gol internazionale della Fiorentina. Considerata, soprattutto, la nuova formula della Conference League, va ricordato che è bene, in generale, puntare a segnare più reti possibili nelle singole gare.

Roberto Vinciguerra