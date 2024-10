Lecce-Fiorentina 0-6: viola travolgenti, salentini annichiliti. Preoccupa il ko di Gudmundsson

Lecce, 20 ottobre 2024 – Per ottenere la prima vittoria esterna della stagione la Fiorentina sceglie una goleada sul campo del malcapitato Lecce. Sgombriamo subito il campo da un tema: il Lecce è nettamente inferiore per qualità e quantità, ma questo non deve offuscare i meriti di una Fiorentina che è scesa in Puglia per vincere e ha comandato il gioco dall’inizio, guidata in panchina da Citterio (Palladino era squalificato).

Oltretutto, dopo 5 minuti i viola perdono Gudmundsson (infortunio muscolare), ma non cambia l’atteggiamento anche perché Beltran (sostituto dell’islandese) entra alla grande. Come detto, il dominio viola è assoluto, in un pomeriggio in cui finalmente si rivede il Colpani di Monza autore di una doppietta così come Cataldi, dal rasoterra micidiale e bravissimo anche su punizione a scavalcare la barriera. Proprio questo gol (il 3-0) chiude la partita al 44’: a originarla è un fallo di Gallo su Dodo che costa l’espulsione al leccese. Così il primo tempo finisce sullo 0-3 con un uomo in meno per i padroni di casa. E, quindi, finisce qui tutta la gara, con un po’ di apprensione per una caviglia di Kean (fino all’infortunio in gran spolvero) con l’azzurro che esce nell’intervallo, sostituito da Kean. Il secondo tempo è accademia viola, altri tre gol (il secondo di Colpani, poi Beltran e Parisi), fischi assordanti dei tifosi leccesi, festa grande nel curvino viola.

LECCE (4-4-2): Falcone; Guilbert (42'st Jean), Baschirotto, Gaspar, Gallo; Oudin (1'st Morente), Ramadani (30'st Kaba), Pierret (1'st Coulibaly), Dorgu; Krstovic, Rebic (1'st Banda 5.5). Allenatore: Gotti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (21'st Parisi); Adli (12'st Richardson), Cataldi; Colpani, Gudmundsson (9'pt Beltran), Bove (12'st Sottil ); Kean (1'st Kouame). In panchina: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ikone, Moreno, Martinez Quarta, Kayode. Allenatore: Citterio (Palladino squalificato).

ARBITRO: Fourneau di Roma

RETI: 20' e 45'pt Cataldi, 34'pt e 9'st Colpani, 16'st Beltran, 27'st Parisi.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Al 43'pt espulso Gallo per fallo su Dodò. Ammoniti: Colpani, Adli, Gosens, Ranieri, Richardson. Angoli: 3-1 per la Fiorentina. Recupero: 3'; 0'.