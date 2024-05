Lega respinge richiesta Napoli: gara non spostata per motivi di iella

Se fossimo stati in tribunale la richiesta sarebbe stata giudicata infondata. E così è stato anche per la Lega che ha ricevuto ma ha poi respinto al mittente la richiesta del Napoli, che pretendeva di spostare la gara in programma venerdì 17 a Firenze per motivi di iella. Va bene la tipica scaramanzia napoletana, vanno bene cornetti rossi, ferri di cavallo e quadrifogli assortiti, ma spostare una gara solo per eptacaidecafobia (la paura appunto del numero 17) oltre a rappresentare un precedente discutibile, sarebbe stato davvero assurdo.