L’esterno brasiliano. Dodo, Firenze e il trofeo: "Voglio restare qui a vita»

Capelli viola, sorriso dei giorni migliori. Ma anche una tremenda concentrazione. Il brasiliano Dodo è il volto più sereno del gruppo. "Stiamo vivendo questa finale come un’opportunità di riscatto dopo il ko dello scorso anno. Dovremo fare di tutto per vincere, per noi e per Firenze. Io sto bene. Dopo un infortunio come quello che ho avuto è difficile tornare al 100%, ma sto crescendo".

D’accordo il Cagliari, ma occhio anche all’Olympiacos. "Due giorni fa ho parlato con Taison, un mio ex compagni che gioca al Paok e mi ha detto che sono molto forti. Qualche punto debole lo hanno ma non lo dirò sicuramente ora...". E il futuro di Dodo? Non ci pensa un attimo e spara il titolo. "Se dipende da me resto qui a vita".

Alessandro Latini