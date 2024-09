L’evento dedicato ai diversamente abili. Sorrisi, applausi, commozione. Il ‘Quarto tempo’ al Viola Park

C’era tutta la Fiorentina ad applaudire e commuoversi davanti al documentario "Quarto tempo - Tutto il resto della vita" del regista Davide Lemma, proiettato venerdì al Viola Park e protagonista al Festival "Calcio Comunità Educante", rassegna di pellicole dedicate al mondo dello sport in un’ottica di inclusività per le persone diversamente abili. La storia di un’altra squadra viola - sempre vincente anche se in campo perde - sognata e resa possibile da Matteo Fazzini, affiancata dal club viola e dal presidente Commisso e sostenuta in passato anche da Joe Barone.

All’evento erano presenti la prima squadra maschile, la prima squadra femminile e il settore giovanile, oltre ai dipendenti della società. "Quando sono arrivato qui mi ha subito colpito la realtà delle nostre squadre special" ha raccontato Commisso: "Mi emoziona il loro modo autentico di vivere il calcio: per questo ho cercato di non far mai mancare il mio sostegno". Il documentario è disponibile alla visione sul canale YouTube del club.

Andrea Giannattasio