L’ex più amato. Il rapporto con Joe?. Come padre e figlio. Il dolore di Aquilani

Misurare il dolore in questi casi è sempre scomodo. E forse pure ingiusto. Ma ci sono gesti e atteggiamenti che colpiscono più di altri. Fosse solo per la postura del corpo o uno sguardo gonfio di dolore. Alberto Aquilani non allena più nel settore giovanile della Fiorentina. E’ il tecnico del Pisa, in Serie B, sta facendo il suo percorso per diventare un bravo allenatore. Probabilmente neanche lui sa spiegare perché, ma con Joe Barone è nato da anni un rapporto speciale. Tanto che Joe lo considerava uno di famiglia. Forse anche il quinto figlio.

Ieri Alberto ha raggiunto il Viola Park come tanti, un primo passaggio di fronte al feretro con la compagna Francesca. Stretta in abito nero, occhiali scuri a nascondere le lacrime. Potevano andarsene. Invece no. Sono tornati nel pomeriggio e si sono uniti ai parenti di Joe. Come due di famiglia per davvero.

Alessandro Latini