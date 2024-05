L’ipotesi A: LA RIPRESA immediatA. Tre innesti e una punta vera. Pole Palladino in panchina

L’anno zero, anzi, l’estate zero della Fiorentina, potrebbe prendere la direzione di un rilancio netto, forte e chiaro. Un cambio di passo, insomma, rispetto alla realtà che si è chiusa con la sconfitta in Conference. Commisso potrebbe e dovrebbe avere la voglia di riprendersi la scena e rilanciare una squadra che possa poggiare le basi su quanto di (comunque) buono si è fatto negli anni della gestione Italiano. Con l’obiettivo dello step successivo. Ovvero vincere e portare a casa quei risultati sfumati nelle ultime due stagioni e che rappresentavano l’orgoglio e le ambizioni di Rocco. Dunque è evidente che la scelta dell’allenatore e tre, quattro, innesti di categoria, rappresenterebbero la linea giusta per definire la situazione di un rilancio forte.

Se, come è ormai chiaro che parlare di Sarri sulla panchina appare uno scenario non percorribile, ecco che affidare il nuovo programma Fiorentina a un giovane come Palladino può significare voler i migliorare il passo tenuto da Italiano, senza comunque resettare tutto. Altre soluzioni? De Zerbi sarebbe una garanzia, Juric era una delle alternative forti al momento della scelta di Italiano, mentre fra gli emergenti da tenere sotto osservazione (al netto di posizioni contrattuali da affrontare) si potrebbe guardare a elementi come Pecchia che ha stravinto il campionato di B col Parma o al Vanoli dei miracoli del Venezia. I giocatori. E’ chiaro che il discorso punta sarà una delle priorità. Nzola, Beltran e anche Belotti, con la loro crisi in fase di finalizzazione hanno condizionato l’annata, delle stagioni del post-Vlahovic. Giocatori come Pinamonti o Raspadori o anche Retegui sono (sarebbero) profili essenziali per un investimento che possa riportare Firenze sulla via del gol.

Riccardo Galli