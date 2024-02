L’ivoriano rientrerà domani in Italia. Kouame, guarda chi si rivede. Castro e Dodo pronti a tornare

Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park. Gruppo diviso in due parti: chi ha giocato a Bologna ha svolto una seduta di scarico, gli altri un allenamento più intenso. Sguardi concentrati e poca voglia di scherzare, almeno a giudicare dagli scatti social pubblicati dal club. In gruppo anche Castrovilli e Dodo, reduci dai rispettivi lunghi infortuni. La convocazione per il brasiliano è nell’aria già da qualche settimana e potrebbe anche arrivare per la sfida all’Empoli. Un po’ più indietro il centrocampista pugliese, ma a breve anche lui conta di rientrare nel giro dei convocati.

Arrivano novità sul fronte Kouame. L’attaccante ivoriano - fresco di vittoria in Coppa d’Africa - rientrerà a Firenze domani. Dopo la finale vinta, gli ‘Elefanti’ hanno dovuto rispettare una serie di impegni istituzionali che ne hanno ritardato il rientro presso i rispettivi club. Per questo la sua convocazione per la sfida del ‘Castellani’ appare difficile. Italiano e lo staff valuteranno la condizione fisica dell’attaccante, lontano dal gruppo da oltre un mese e mezzo, e prenderanno una decisione sabato sera.

A Empoli si rivedrà Martinez Quarta, reduce dalla squalifica di Bologna, ma soprattutto sarà fondamentale aumentare in questi pochi allenamenti i giri del motore di Arthur, Bonaventura e Nico Gonzalez. La Fiorentina in campo ruota intorno alle loro prestazioni, non averli in buona condizione è un dazio troppo grande da pagare.

Alessandro Latini