Lo scontro più complicato. La Fiesole non arretra. Un unico obiettivo: vittoria scaccia crisi

Firenze si appresta a vivere la notte più lunga. Inaspettatamente quella (forse) più importante della stagione della Fiorentina. Difficile prevederlo in anticipo, ma la sfida al Lecce di questa sera racconta di un ostacolo da superare a ogni costo. La mini settimana è stata complicata. Lo ha ammesso persino Palladino, che con i suoi ragazzi ha cercato di isolarsi dentro il Viola Park per evitare voci e polemiche, ma soprattutto per risolvere i problemi tattici visti nelle ultime uscite. Ma è stata una settimana intensa soprattutto dal punto di vista mediatico, di reazioni dei tifosi dopo l’inaspettato ko di Verona, seguito a quello altrettanto pesante in casa col Como. C’è chi ha chiesto a gran voce l’esonero di mister Palladino, chi si è schierato al suo fianco. Momento difficile, e in questi casi Firenze spesso si spacca. Raramente rema in una direzione sola.

Questa sera sono attesi sugli spalti circa 17.000 spettatori. Realisticamente non si arriverà a varcare la soglia dei 20.000 complice anche un meteo incerto, che però dovrebbe essere clemente nel corso della partita. La Fiesole si approccerà con fiducia al match. Sostegno totale e incondizionato alla Fiorentina. Quel che gli ultras dovevano dire alla squadra lo hanno già detto dopo il fischio finale del ‘Bentegodi’. Poi si vedrà. I tifosi si aspettano un cambio di passo netto e deciso. Alle porte una serie di partite (sulla carta) molto più importanti di quella di stasera tra campionato e Conference League, ma questa sfida al Lecce ha assunto connotati che vanno oltre il valore dell’avversario. Lo stesso Palladino si gioca credibilità agli occhi dei tifosi. Il Franchi è pronto ad accendersi per dare linfa ed entusiasmo alla Fiorentina, ma se il risultato non sarà positivo il malcontento della gente sarà dilagante.

