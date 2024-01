Lo stato di salute dei giocatori. L’infermeria è sempre piena. Bonaventura: passi in avanti

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della sfida con il Sassuolo, in programma sabato alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ieri la squadra è scesa in campo nel primo pomeriggio al Viola Park, stesso orario anche per l’allenamento in programma oggi, mentre domani i viola si alleneranno nel corso della mattinata, per poi partire verso l’Emilia. Mister Italiano deve fare i conti con l’infermeria, che oltre a Nico Gonzalez, Dodò e Castrovilli toglie al tecnico gigliato anche Riccardo Sottil.

Il report medico di ieri sul classe 1999 evidenzia una "lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra" ma al tempo stesso sottolinea che il calciatore "verrà rivalutato nelle prossime settimane". Sottil dunque dovrà saltare alcune partite, resta da capire quante di preciso.

Da due giorni Vincenzo Italiano non ha a disposizione neanche Christian Kouamé, che si prepara a disputare la Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio (paese ospitante della competizione) e ha già lasciato Firenze da qualche giorno. Anche Kouamé quindi salterà alcune partite, un numero variabile in base a quanta strada farà la sua nazionale nel torneo. I segnali positivi invece arrivano da Bonaventura, che continua ad allenarsi in gruppo e sta migliorando la sua condizione, contro il Torino Jack ha giocato anche se non era al 100% ma in questi giorni sta facendo progressi.

Alessandro Guetta