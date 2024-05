Lo storico gemellaggio. L’invito Hellas Army, l’abbraccio e il brindisi . La "scamionà de birre» dello stadio Bentegodi

Che sia una partita speciale è fuori di dubbio, che il legame sia sempre più forte fa davvero piacere. I tifosi di Verona e Fiorentina si riabbracceranno domenica pomeriggio per cementare una volta di più il loro storico gemellaggio. Sono stati proprio i sostenitori dell’Hellas Army a lanciare un appello e a programmare una "riunione sotto la Curva Sud del Bentegodi per accogliere i tifosi della Fiorentina con la consueta allegria e qualche birra". Nel comunicato degli ultras gialloblù si legge che "sarà una grande giornata: tantissima gente allo stadio e un gemellaggio tra città da festeggiare come si deve! Appuntamento quindi dalle 12 in poi per accogliere i ragazzi di Firenze con la consueta “scamionà de birre”!".