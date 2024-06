L’omaggio via social. Le foto dei momenti più belli. Così la società saluta Italiano

Nel giorno in cui il Bologna lo ha ufficializzato come nuovo allenatore, la Fiorentina ha salutato sui propri canali social Vincenzo Italiano. In mattinata sono comparse una serie di immagini iconiche dei suoi tre anni sulla panchina viola. In piedi sui cartelloni pubblicitari, pugni al cielo verso la Fiesole. Esultante in panchina dopo un gol oppure insieme a Commisso. Si è chiuso così un percorso intenso. Ieri tanti tifosi gli hanno fatto il loro personale in bocca al lupo per il futuro. Che adesso sarà al Bologna.