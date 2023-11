Ma Vrancken ci crede. "Non li aspetteremo. Voglio fare risultato»

L’ottimismo non manca in casa Genk. Obiettivo tendere una trappola alla Fiorentina e riaprire ogni discorso qualificazione. Wouter Vrancken alla vigilia predica fiducia, ma pungola anche i suoi ragazzi. "Ho parlato coi miei giocatori, spero che abbia funzionato. Servono motivazioni ma anche i risultati. I giocatori sanno essere critici con se stessi, sta a loro far vedere il loro valore". La partita è di quelle da bollino rosso anche per il Genk. "Sarà una sfida difficile, visto che i viola hanno messo in difficoltà il Milan, ma nella gara d’andata abbiamo fatto vedere di essere competitivi: dobbiamo scendere in campo con ottimismo".

Facile immaginare il tipo di partita, con la Fiorentina che avrà il possesso palla e con gli ospiti che proveranno a ripartire con il tanto campo a disposizione in avanti. Vrancken però non vuole dare vantaggi a Italiano. "Sulla strategia che adotteremo in campo non voglio rivelare nulla. Vogliamo però dominare la gara con un calcio propositivo, non vogliamo aspettare l’avversario. Non è nel nostro dna".

Il tecnico belga parla poi della squadra gigliata e del raggruppamento assolutamente equilibrato. "Durante il sorteggio la Fiorentina era vista come la squadra favorita e penso che sia ancora così. Ma questo è il bello del calcio. Stasera scenderemo in campo con il ruolo di sfavoriti ma speriamo comunque di ottenere un buon risultato". Infine un accenno alle caratteristiche della Fiorentina, che Vrancken ammira. "La Fiorentina gioca un bel calcio, con una pressione alta: non come si diceva in Italia un tempo, con il catenaccio. È stato bello studiarla. Penso che sia una squadra forte".

Alessandro Latini