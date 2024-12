Il terribile momento in cui Bove ha avuto il malore: nove passi, poi la caduta. Quei secondi di terrore

Firenze, 1 dicembre 2024 – Minuto 17. Fiorentina-Inter è ferma per un gol annullato a Lautaro. Edoardo Bove è in ginocchio, sembra stia riprendendo fiato nel momento in cui si attende la decisione del direttore di gara. Si rialza in piedi, fa nove passi in avanti, poi cade a terra, con la faccia in giù a due passi davanti a Calhanoglu e Dumfries. E’ il terribile momento in cui Bove ha avuto il malore.

I primi ad accorgersene sono proprio i giocatori nerazzurri a due passi da lui. Alzano immediatamente le braccia chiedendo aiuto, si precipitano su di lui, lo scuotono. Arrivano altri giocatori, da tutto il campo, dalle panchine, i dirigenti, i preparatori. Tutti a chiedere l’immediato intervento dei soccorsi. L’arbitro fischia, con le braccia fa segno ai soccorritori di entrare in campo al più presto. Tutti gridano.

La curva smette di cantare, in tutto lo stadio cala il gelo. Si teme il peggio. Poi l’immagine simbolo di quanto accaduto a Firenze. Il cerchio dei giocatori della Fiorentina e dell’Inter intorno a Bove. Arrivano i soccorritori con la barella, l’ambulanza resta a un angolo del campo. Bove viene poi trasportato con l’ambulanza all’ospedale Careggi di Firenze insieme al direttore sportivo della Fiorentina Alessandro Ferrari. Fra il momento del malore e il trasporto verso l'ospedale di Careggi sono trascorsi circa 4 minuti.

E’ presto per dire cosa sia successo e cosa abbia causato quel malore. Ma sembra che Bove, in un contrasto con Dumfries, abbia subito un urto tra milza e torace. In seguito alla botta avrebbe accusato qualche vertigine e giramento di testa.