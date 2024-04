Mandragora ci riprova. E Faraoni scalza Kayode

Mai come stavolta cercare di capire quali scelte adotterà Vincenzo Italiano per disegnare l’undici che questa sera affronterà la Juventus sarà un esercizio di assoluta difficoltà. Questo perché la formazione che a metà settimana ha annichilito in Coppa Italia l’Atalanta ha dato risposte più che confortanti (per quale motivo, dunque, escludere qualcuno?) ma soprattutto perché, tra soli quattro giorni, la Fiorentina sarà di nuovo in campo per affrontare il terzo impegno di un aprile che non ammetterà un istante di sosta (alle porte c’è già la trasferta di Conference League contro il Viktoria Plzen e qualche big potrebbe dunque riposare).

La buona notizia, quanto meno, è che la rosa è di nuovo al completo e tutti sono a disposizione del tecnico per la sfida dell’Allianz, stadio dove chiunque vorrebbe giocare. Inevitabile, però, che la scelta debba ridursi a undici elementi in partenza, tra i quali non si prescinderà da alcune certezze: la conferma di Terracciano tra i pali (Christensen sta bene ma potrebbe tornare per il match in Repubblica Ceca), il ritorno di Biraghi in difesa e la riproposizione in mediana e in attacco di Mandragora e Beltran. Per il resto la formazione che questa sera se la vedrà con la Vecchia Signora è avvolta da un alone di mistero.

Nella retroguardia ci sono due ballottaggi: quello a tre tra Faraoni, Dodo e Kayode sull’out destro (con l’ex Verona in vantaggio) più quello tra Martinez Quarta e Ranieri al centro (l’italiano è il favorito per giocare al fianco di Milenkovic). In mezzo rischia di salire a tre il numero di partite consecutive iniziate dalla panchina da Arthur: il brasiliano non ha ancora tutti e i 90’ nelle gambe - dovrebbe recuperare per i turni europei - ed è dunque probabile che Italiano possa concedere ancora a Bonaventura di operare al fianco di Mandragora. Sulla trequarti, detto della conferma del "Vikingo", sembra essere quella formata da Gonzalez e Sottil la coppia di esterni che supporterà il "Gallo" Belotti in attacco, in una sfida che per il centravanti - dopo i tanti anni in granata - può considerarsi una sorta di derby.

Andrea Giannattasio