Maxime rimane in regìa. C’è Milenkovic con Quarta

Italiano ha definito quella che si sta per mettere alle spalle "una dura settimana di lavoro" e non vi è alcun dubbio che, dopo il crollo senza appello di Lecce, la lavata (ideale) di capo si arrivata. Almeno sul campo. Anche, forse, per questo motivo il tecnico giovedì, a tre giorni dalla sfida contro il Frosinone, ha scelto di concedere un giorno di libertà alla sua squadra che per la sfida contro i ciociari - mai vittoriosi quest’anno in trasferta - dovrà rinunciare a Ranieri (squalificato) e agli acciaccati Christensen e Parisi, quest’ultimo messo ko da un forte attacco di tonsillite. I cambi rispetto alla trasferta in Salento in ogni caso non mancheranno e dovrebbero riguardare un po’ tutti i reparti. Se infatti per rivedere Arthur dal 1’ si dovrà probabilmente attendere il recupero di mercoledì prossimo a Bologna (il brasiliano però sta bene, pur con appena due allenamenti in gruppo nelle gambe, ed è stato convocato a differenza di Dodo), dovrebbero partire dall’inizio sia Gonzalez che Belotti. L’argentino, dopo gli spezzoni con Inter e Lecce, tornerà nell’undici di partenza a due mesi di distanza dall’ultima volta mentre il Gallo, dopo i 45’ nell’ultimo turno, farà il suo esordio al Franchi.

La trequarti dovrebbe così essere completata da Beltran (reduce da due gol nelle ultime quattro gare) in zona centrale e da Ikoné sulla sinistra: stop, dunque, almeno all’inizio per Bonaventura, sostituito all’intervallo per il match del Via del Mare anche in virtù di qualche intemperanza mal digerita. Per il resto nella formazione titolare che affronterà il Frosinone all’ora di pranzo ci sarà spazio per Maxime Lopez in cabina di regia con, al suo fianco, uno tra Mandragora (il favorito) e Duncan. Scendendo poi in difesa, davanti a Terracciano, molte delle scelte sembrano già scontate: la coppia di centrali sarà quella formata da Milenkovic e Martinez Quarta mentre sulle fasce, oltre a Biraghi sulla sinistra, è aperto il ballottaggio tra Kayode e Faraoni, con il classe 2004 che dopo due panchine di fila in campionato sembra avere tutti i crismi per tornare a giocare dal primo minuto ed essere di nuovo fra i protagonisti.

An. Gian.