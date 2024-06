Il Colpo di Mezzanotte - Palladino spinge per Kean e Gaetano. Duello con Gasp per Zaniolo

Firenze, 21 giugno 2024 - Il nome nuovo poi tanto nuovo non è. Sì, perché Moise Kean non è la prima volta che viene accostato alla Fiorentina. Se ne parlò anche lo scorso gennaio, in un turbinio di nomi che poi portarono in viola Andrea Belotti. A proposito del Gallo, il suo futuro si è deciso nel pomeriggio. Ha accettato il corteggiamento del Como e dunque non tornerà a vestire la maglia viola. Ha aspettato, ci ha sperato, ma Pradè gli ha fatto sapere che non rientra più nei piani. In quegli stessi piani che potrebbero prevedere l'attaccante in uscita dalla Juventus. Richiesta chiara di Palladino, è la seconda dopo il nome speso per Gaetano del Napoli. Pradè lo ha confermato non troppi giorni fa: la campagna acquisti sarà portata avanti di comune accordo con l'allenatore. Buon proposito da mantenere fino al termine di agosto. Kean, dicevamo, è l'attaccante che piace di più fra quelli abbordabili a livello di cartellino. A gennaio la Fiorentina fece un sondaggio, ma soprattutto lo fece il Monza. Galliani ci provò in tutti i modi ad accontentare il suo (ormai ex) allenatore. Troppe difficoltà, la Juventus alla fine decise di tenerlo. Adesso lo scenario è differente. Kean ha bisogno di una nuova occasione per riabilitarsi anche in chiave Nazionale e la Fiorentina potrebbe essere la piazza giusta. Si porta dietro uno stipendio importante, ma il primo approccio è stato positivo. Nessuno pensi alla fumata bianca nel giro di pochi giorni. Se ne parlerà per diverse settimane. Così come si parlerà di Depay, uno che sul tavolo ha già una decina di proposte. Se l'ex Atletico Madrid dovesse decidere di andare dove lo pagano di più, per la Fiorentina non ci sarà partita. Se dovesse essere stimolato da un progetto nuovo, se ne potrà parlare. Dipenderà totalmente da lui. Lì al centro dell'attacco restano stabili le quotazioni di Lucca e anche quelle di Retegui, congelato dall'Europeo. Il Genoa spera di far schizzare la valutazione verso l'alto, ma una manifestazione del genere può scaturire anche l'effetto contrario. E per ora Retegui non è pervenuto in maglia azzurra. Impensabile che la Fiorentina tiri fuori 25 milioni (più bonus). Sempre viva l'idea Zaniolo, con l'Atalanta che si è rifatta sotto dopo giorni di riflessione. Il Galatasaray lo lascerà andare (discorsi in atto anche per Amrabat), per adesso Pradè rimane sul prestito con diritto di riscatto. Chi si avvicina prima alla richiesta del club turco lo prende.