Michael Kayode ko: la Fiorentina a rischio terzini per le prossime partite

"Distorsione di medio grado in assenza di lesioni ossee e ligamentose significative": queste le parole usate dalla Fiorentina nel report medico pubblicato ieri, a proposito della caviglia di Michael Kayode. Esclusi dunque scenari peggiori, ma comunque il classe 2004 sarà costretto a saltare alcune partite, almeno un paio. Il terzino viola ha già iniziato il percorso riabilitativo, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma di certo salterà Lazio-Fiorentina di lunedì e forse anche quella con la Juventus del 5 novemre. In tutto, una quindicina di giorni di stop.

Dodò out per molti mesi, Kayode ko e Biraghi reduce da un problema al polpaccio. Alla luce di questa situazione, giovedì Parisi è stato sostituito all’intervallo, dato che è l’unico terzino sicuro di giocare all’Olimpico. Se Biraghi riuscirà a recuperare tornerà titolare, con Parisi sull’altra fascia. In tal caso, Italiano dovrà decidere chi far giocare a piede invertito, con Parisi che potrebbe andare a destra e il capitano schierato nel suo ruolo, a sinistra (o viceversa). Se invece Biraghi non dovesse farcela, la situazione sarebbe problematica: Pierozzi è tornato in campo dopo tanto tempo, Comuzzo ha dato ottime risposte col Cukaricki ma la partita dell’Olimpico sarà un test diverso, mentre Quarta non gioca volentieri nel ruolo di terzino.

Ecco perché, se Biraghi non riuscisse a recuperare, sui terzini Italiano sarebbe chiamato a scelte non facili, anche perché Felipe Anderson e Zaccagni sono due clienti decisamente scomodi come avversari diretti. Senza dimenticare che dopo la Lazio i viola affronteranno altre gare importanti, in particolare contro Juventus e Bologna (in mezzo a queste due partite ci sarà anche la trasferta in Serbia, dove la Fiorentina sfiderà nuovamente la squadra di Matic).

