Milenkovic: "Daremo oltre il 100%. Napoli forte, ma siamo ambiziosi"

Firenze, 17 gennaio 2024 - Al fianco di mister Italiano, in conferenza stampa da Riyad, c'è Nikola Milenkovic, uno dei leader del gruppo, reduce dal traguardo delle 200 presenze in Serie A con la maglia viola. "Essere qua per noi significa molto, è una continuità del lavoro fatto lo scorso anno. Abbiamo la possibilità di conquistare un trofeo che ci è mancato a giugno. Sarà difficile, non basterà essere al 100%, ognuno di noi dovrà dare qualcosa di più. Siamo motivati e ambiziosi: abbiamo tanta fame".

Vi cambia qualcosa tra giocare a tre o a quattro in difesa? "In difesa siamo esperti, giocare a tre o quattro non è un problema. Siamo disponibili, per noi non cambia molto. Lo sa il mister quando è il momento di cambiare per aiutare la squadra".

Cosa vorrebbe dire vincere un trofeo? "Posso immaginare cosa significherebbe per i tifosi vincere un trofeo, ma adesso abbiamo la semifinale e dobbiamo dare tutti noi stessi. Per adesso la finale è lontanissima. Dopo il lavoro straordinario dello scorso anno siamo stati male nel non vincere nemmeno un trofeo. Ormai è il passato, pensiamo al Napoli, abbiamo la possibilità di conquistare un'altra finale e daremo tutto per farlo".

Vi sentite favoriti? “No, loro sono Campioni d'Italia e hanno tanti giocatori forti. Abbiamo rispetto per loro, anche se noi siamo molto ambiziosi".

Cosa ne pensa della crescita di Ranieri? "Sta crescendo tanto, è un ragazzo umile che si è guadagnato tutto lavorando duro. E ultimamente sta segnando anche tanti gol".