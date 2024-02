Milenkovic: "Dopo la sconfitta di Bologna, il leader si fa avanti"

Tocca ai leader metterci la faccia dopo le sconfitte. Nikola Milenkovic non si tira indietro ed è l’unico a parlare a nome del gruppo dopo la batosta di Bologna. "Volevamo ripetere la gara di domenica, è stata una partita apertissima e combattuta. L’abbiamo preparata pressando alti per rubar loro qualche palla e rimanere lì, ci siamo riusciti e con una gestione più pulita avremmo potuto concludere ed essere più pericolosi. Il Bologna ha sfruttato meglio le occasioni che ha avuto: abbiamo trovato una squadra che è in fiducia, gioca bene e con movimenti offensivi che fanno davvero alla perfezione". Momento difficile, che la vittoria contro il Frosinone non ha cancellato. "Le difficoltà ci sono sempre, in questi tre anni col mister sono capitati questi periodi, ma il gruppo è sempre rimasto unito e ne è uscito: dobbiamo reagire e tornare ad essere quelli di un mese fa".

L’obiettivo stagionale è noto, far meglio dell’ottavo posto dell’anno scorso. Milenkovic però non mette l’asticella. "Il nostro obiettivo è rimanere lassù e stare attaccati alle squadre che ci precedono. Per quello ci serve continuità, dobbiamo tornare a far punti. Ora pensiamo alla partita contro l’Empoli: rimangono ancora molte partite da giocare e siamo pronti a lottare su ogni campo".

Alessandro Latini