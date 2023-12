Missione Champions: Italiano sorride. Quarta e Bonaventura tornano fra i titolari

Trascorso un ottimo Natale in famiglia, la Fiorentina ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista del Torino. Volti sorridenti, ma la concentrazione al Viola Park la fa già da padrona. Italiano e i suoi ragazzi vogliono chiudere al meglio un 2023 che li ha visti protagonisti su tutti i fronti. Anche perché poi ci sarà modo di festeggiare il Capodanno, con il prossimo impegno col Sassuolo che sarà soltanto per la Befana. Buone notizie anche da Dodo, immortalato sui social durante una serie di esercizi. Il brasiliano ha promesso che "il giorno sta arrivando", in relazione al suo ritorno in campo.

Nell’immediato, le prime valutazioni sono state fatte sugli acciaccati. Che a Monza non erano pochi.

E le buone notizie non sono mancate. Assolutamente. A cominciare dalla difesa. Martinez Quarta torna a completa disposizione. Il giocatore ha smaltito lo stato influenzale che gli ha fatto saltare la trasferta di Monza. Una buona notizia per Italiano, che con il ritorno del centrale argentino potrà gestire al meglio la rotazione di Milenkovic e Ranieri. Con Quarta, inoltre, ritrova almeno il terzo ‘bomber’ della squadra. Ieri si è allenato con i compagni anche Bonaventura. In via di guarigione il problema al tallone dopo la partita di Roma, ma già contro il Monza sembrava potesse essere in campo salvo poi alzare di nuovo bandiera bianca. La cautela resta d’obbligo, Jack si gestirà in base alle sensazioni personali a ridosso del match.

Il riposo però gli ha fatto bene. Così come ha fatto bene ad altri due non al massimo della condizione, Beltran e Sottil. Il Vikingo è uscito all’intervallo all’U-Power Stadium per una botta che ha smaltito. Sottil si trascinava dietro da giorni un problema muscolare. Anche lui lo si è visto sorridente in gruppo nella seduta di ieri al Viola Park.

Qualche certezza Italiano ce l’ha. A Monza ha ritrovato un Arthur in discrete condizioni fisiche, sufficienti per essere di gran lunga il migliore in campo. Con la partita su ritmi non vertiginosi il regista brasiliano fa la differenza nel dettare tempi e geometrie. Al suo fianco resta imprescindibile Duncan, in questa fase della stagione ancora davanti a Mandragora nelle gerarchie. In difesa spazio a Kayode, a sinistra potrebbe anche rivedersi Parisi nel consueto ballottaggio con Biraghi. Al centro probabile il ritorno di Quarta con Milenkovic. Il rebus è tutto davanti. Non dovesse farcela Bonaventura, ritroverebbe spazio Barak (in crescita). Ikoné e Kouame si candidano sugli esterni. Sfida totale tra Beltran e Nzola per la maglia del centravanti.

Alessandro Latini