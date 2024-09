Moise Kean trascina la Fiorentina a suon di Griddy. Cosa è e da dove nasce l’esultanza del centravanti viola

Firenze, 3 settembre 2024 - Moise Kean oggi non è altro che il trascinatore della Fiorentina. L'attaccante è impegnato con la Nazionale di Spalletti (oggi si è allenato a parte a Coverciano), riconquistata a tempo di record dopo l'approdo a Firenze. Tre gol nelle prime cinque uscite ufficiali dopo un'estate nella quale si era intravisto il potenziale. Là davanti la Fiorentina aveva bisogno di un calciatore così: il dopo Vlahovic non aveva regalato calciatori in grando di occupare quel ruolo con continuità e profitto. Da Piatek a Cabral, da Jovic a Belotti e Nzola. Nessuno ha lasciato negli occhi la sua impressione per potenza, protezione della palla e visione della porta. Se l'auspicio di Palladino e dei tifosi viola è che l'ex Juventus continui su questi ritmi, già dal corso dell'estate a Firenze è cominciato a diventare virale il 'Griddy'.

Moise Kean alle prese con la spiegazione social del Griddy

Potenza dei social, che in principio per la verità non gli sono stati amici. A metà estate è diventato celebre un suo tentativo di tiro a segno con alcuni bambini. Tiri sbagliati di proposito con i piedi per far vincere i piccoli tifosi, in realtà diventarono poi virali gli errori e Moise fu preso di mira dal mondo dei social per la scarsa mira con i piedi. Insomma, niente di più fake. Sul campo ha dimostrato eccome di saperci fare. E dopo ogni gol, come dicevamo, è tempo di Griddy. Lo stesso Kean ha spiegato i movimenti sui canali social viola con dovizia di particolari.

Il balletto prevede una sorta di camminata saltellante ritmata, mentre si fanno oscillare le braccia avanti e indietro e si portano le mani agli occhi mimando gli occhiali. Il tutto arriva dal mondo del football americano. L'esultanza è stata inventata nel 2019 da un giocatore di high school, Allen Davis, il cui soprannome è appunto Griddy, per festeggiare i touchdown. Davis caricò su Youtube la sua danza celebrativa, ma la vera svolta avvenne quando la fecero propria Ja’Marr Chase e Justin Jefferson, due superstar dell’NFL. I calciatori sono arrivati dopo, il primo è stato Pulisic in Champions League con la maglia del Chelsea. E Kean, dicevamo, è uno di quelli che la mette in mostra più spesso.

Curiosità a margine. Per aggiungere il Griddy alla lista di esultanze del suo gioco di calcio, EA Sports nel 2023 ha firmato un ricco contratto in esclusiva con il suo ideatore Allen Davis, la cui carriera nel football non è decollata ma è stata sostituita da quella di youtuber. Anche in FC24 il Griddy è presente fra le esultanze. Ma attenzione, nel videogioco è ritenuta un'esultanza altamente irrispettosa e irriverente nei confronti dell'avversario (probabilmente il peggior sberleffo possibile per chi subisce un gol). Un'accezione che invece non ha nella realtà. Kean lo sa e i tifosi della Fiorentina sperano di vederlo ballare ancora decine e decine di volte.

Alessandro Latini