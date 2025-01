Monza, la trasferta vietata. "Gara a rischio sicurezza». Ma i tifosi non ci stanno. Presentato ricorso al Tar

I tifosi viola non ci stanno. La scelta della Prefettura di Monza-Brianza di vietare la trasferta dell’U-Power Stadium ai sostenitori residenti a Firenze e provincia è stata giudicata troppo penalizzante da parte del tifo organizzato, che ieri attraverso una nota ha annunciato di aver dato mandato a un pool di avvocati di presentare un ricorso presso il Tar della Lombardia.

"Ritenendo che tale decisione sia discutibile specie perché basata su ipotetiche reiterazioni di analoghi comportamenti tenuti in occasione della precedente partita a Torino con la Juventus (i cori contro Vlahovic) - si legge nel comunicato - e mancando qualsiasi pretesto di rivalità nei confronti del Monza, si informano tutti i sostenitori della Fiorentina che alcuni rappresentanti del tifo organizzato hanno deciso di impugnare tale provvedimento affinché sia presentato ricorso d’urgenza al Tar della Lombardia. La speranza è che vi sia, in tale Organo, quel buon senso che non è stato utilizzato per la stesura del provvedimento prefettizio". Il tutto firmato dalle tre associazioni del tifo (Accvc, Atf e SoloViola).

Una decisione sulla questione è attesa in tempi rapidi, tra oggi e sabato, visto che peraltro la vendita dei biglietti per il settore ospiti terminerà domenica alle 19. L’ottimismo circa l’esito positivo della questione non manca, dato che il tifo organizzato aveva scelto di disertare la trasferta con la Juventus e dunque non può essere ritenuto responsabile delle accuse mosse dalla Prefettura.

Andrea Giannattasio