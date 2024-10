New Saints, gallesi ruspanti. Tra entusiasmo e tradizione

La Conference League ha già insegnato alla Fiorentina che snobbare gli avversari non si può. Nemmeno quelli che sulla carta sono nettamente inferiori. È il caso dei New Saints, gallesi che giocano le loro partite interne in campionato a Oswestry, in Inghilterra. Club di nascita recente (1959) che nel corso degli anni ha spesso cambiato nome. L’approdo nella massima serie nel ‘92/’93, nel 2000 il primo campionato conquistato. Nel 2003 la svolta e la fusione con l’Oswestry Town, antica squadra inglese, che la Uefa ha approvato perché i due club appartengono a federazioni diverse. Oggi è senza dubbio la squadra gallese più forte anche se il valore della rosa (2,74 milioni) è più o meno paragonabile al cartellino del solo Terracciano. Insomma, divario tecnico abissale, ma l’entusiasmo dei gallesi non è da sottovalutare.

In campionato navigano al quinto posto. Un paio di sconfitte inattese e soprattutto tre partite da recuperare sulla concorrenza. Teoricamente sono in linea di galleggiamento con il primo posto. In Europa il sogno Champions è svanito presto per mano del Ferencvaros e pure l’Europa League è durata poco: ko contro il Petrocub. In Conference invece il sogno continua dopo aver superato il Panevezys nel playoff. Da tenere d’occhio l’esterno sinistro Bradley (fin qui 7 gol e 4 assist), l’inglese Williams (3 gol in campionato) e Declan McManus, che con i suoi 225.000 euro ha il valore più alto della rosa. Capitano è l’esperto centrocampista inglese Daniel Redmond, che ha raccontato l’emozione di arrivare a giocare al ‘Franchi’.

"È il bello del calcio e delle competizioni europee, che ti permettono di affrontare squadre straordinarie come la Fiorentina. Andremo a Firenze e ci godremo questa esperienza. È la mia prima stagione da capitano e giocare in Europa contro la Fiorentina è incredibile, sia per me che per la mia famiglia".

