Nico subito pronto. Kayode si candida

Italiano pare aver già deciso: per la trasferta di domani a Lecce, nonostante un organico a livello offensivo ridotto quasi all’osso (specie sugli esterni, dove oltre a Kouame mancherà per squalifica Ikoné), il tecnico è pronto a puntare ancora sul 4-2-3-1 che contro l’Inter, nonostante il ko, ha dato risposte confortanti sul piano del gioco. La scelta dovrebbe essere figlia essenzialmente di due motivi: la piena disponibilità che sia Sottil che Gonzalez hanno dato per partire dal 1’ (il classe ’99 ha del tutto recuperato dal fastidio che gli ha fatto saltare all’ultimo il match coi nerazzurri mentre l’argentino, dopo i 30’ della scorsa giornata, può già aumentare in modo considerevole il minutaggio) e la partenza in direzione Cagliari di Mina, che quasi certamente comporterà la promozione in pianta stabile in prima squadra del baby Comuzzo. Meglio, dunque, affidarsi alle certezze per cominciare nel modo migliore un mese che, come un’ideale cimosa, dovrà cancellare un gennaio mai così negativo sotto l’aspetto dei gol fatti e della media punti conquistata (da quando Italiano allena tra i professionisti non aveva mai inanellato due score così bassi).

Per il resto la formazione - che dovrà fare ancora a meno di Christensen, che anche ieri ha lavorato a parte - sembra per lo più già fatta: Kayode si riprenderà il posto sulla destra davanti a Terracciano, nella classica linea a quattro completata da Milenkovic, Ranieri e Biraghi, al rientro dalla squalifica. A centrocampo restano da valutare le condizioni di Arthur ma la sensazione è che il brasiliano riuscirà a partire dall’inizio in coppia con Duncan. Sulla trequarti, accanto a Nico e Sottil, dovrebbe toccare a Bonaventura mentre nel ruolo di punta ci sarà Beltran. In vista della trasferta in Salento, probabile prima chiamata per Belotti.

Andrea Giannattasio